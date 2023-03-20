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    Лидеры КНР и США поздравили Касым-Жомарта Токаева с праздником Наурыз

    20 Марта 2023, 19:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств по случаю праздника Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своей поздравительной телеграмме Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин от имени Правительства и народа страны, а также от себя лично пожелал дружественному народу Казахстана счастья и благополучия, а Касым-Жомарту Токаеву – крепкого здоровья и успехов в работе.

    «Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений, буду рад Вас приветствовать с государственным визитом в Китае и на Первом Саммите «Китай – Центральная Азия» в мае этого года. Надеюсь на глубокий обмен мнениями с Вами по развитию китайско-казахстанского сотрудничества, а также связей между Китаем и Центральной Азией», – говорится в телеграмме Си Цзиньпина.

    Президент США Джо Байден поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником Наурыз и началом месяца Рамазан.

    «Стратегическое партнерство между нашими странами и дружба между нашими народами способствуют укреплению мира и процветания во всем регионе. Сегодня народ Казахстана от Астаны до Алматы и по всей стране празднует это время возрождения и обновления. Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку Вашей деятельности по продвижению политических и экономических реформ, которые будут способствовать построению светлого будущего Казахстана и обеспечат равные права и возможности для всех. С праздником Наурыз! Ұлыс оң болсын!», – написал Джо Байден.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Наурыз Токаев Касым-Жомарт
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