Лидеры КНР и США поздравили Касым-Жомарта Токаева с праздником Наурыз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств по случаю праздника Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своей поздравительной телеграмме Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин от имени Правительства и народа страны, а также от себя лично пожелал дружественному народу Казахстана счастья и благополучия, а Касым-Жомарту Токаеву – крепкого здоровья и успехов в работе.

«Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений, буду рад Вас приветствовать с государственным визитом в Китае и на Первом Саммите «Китай – Центральная Азия» в мае этого года. Надеюсь на глубокий обмен мнениями с Вами по развитию китайско-казахстанского сотрудничества, а также связей между Китаем и Центральной Азией», – говорится в телеграмме Си Цзиньпина.

Президент США Джо Байден поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником Наурыз и началом месяца Рамазан.

«Стратегическое партнерство между нашими странами и дружба между нашими народами способствуют укреплению мира и процветания во всем регионе. Сегодня народ Казахстана от Астаны до Алматы и по всей стране празднует это время возрождения и обновления. Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку Вашей деятельности по продвижению политических и экономических реформ, которые будут способствовать построению светлого будущего Казахстана и обеспечат равные права и возможности для всех. С праздником Наурыз! Ұлыс оң болсын!», – написал Джо Байден.



