Лидеры Евросоюза заверяют в устойчивости банков

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что «банковский сектор еврозоны устойчив, потому что он обладает сильным капиталом и ликвидностью», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Лидеры 27 стран-участниц Европейского союза приняли участие в двухдневном саммите ЕС в Брюсселе.

В числе вопросов повестки дня была экономическая устойчивость европейских банков.

Кристин Лагард, принимавшая участие во встречи с лидерами ЕС, сказала, что еврозона «применила согласованные на международном уровне регуляторные реформы после мирового финансового кризиса».

Цель саммита состояла в том, чтобы успокоить потребителей и рынки на фоне сохраняющихся опасений относительно немецкого Deutsche Bank.

Акции Deutsche Bank потеряли более 10% на Франкфуртской фондовой бирже в пятницу, что вызывает дополнительные вопросы о стабильности европейских банков.

Но лидеры стремились подчеркнуть те меры и гарантии, которые были введены в действие в еврозоне после финансового кризиса 2008 года.

«Неизбежно, что рынки будут реагировать на международные события (крах Silicon Valley Bank в США и поглощение швейцарского Crédit Suisse). Но европейская банковская сеть очень прочная, поддерживается строгими договоренностями», — подчеркнул премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он отверг опасения, что Европа может столкнуться с новым банковским кризисом, настаивая на том, что движение акций на рынках является «частью системы».

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал аналогичное сообщение, заявив, что «Deutsche Bank глубоко модернизировал свою бизнес-модель и стал прибыльным».

«Еврозона — это зона, где банки наиболее надежны», - отметил президент Франции Эммануэль Макрон.



