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    Лидером по космическим запускам 2022 года стали США

    31 Декабря 2022, 14:25

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги космических запусков в 2022 году. Статистика работы космических держав мира приводится на SpaceNews, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Лидером стали США. Американцы в 2022 году осуществили 87 пусков, из них 84 были успешными. Причем, только одна компания Илона Маска SpaceX совершила в 2022 году 61 космический запуск.

    На втором месте - Китай, который в 2022 году побил собственный рекорд предыдущего года. В 2021 году Китайская Народная Республика провела 55 запусков, в 2022 году - 64 космических пуска.

    Абсолютное большинство - 55 запусков в Китае осуществила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) — из них 53 с помощью ракет семейства «Чанчжэн». Все они были успешными.

    Остальные запуски провели такие дочерние компании CASC, как Expace, China Rocket и CAS Space, а также частные компании в лице Galactic Energy, iSpace и Landspace. Два неудачных запуска на счету компании iSpace. Итого, из 64 запусков китайских ракет два были аварийными.

    Третью строчку космических запусков 2022 года заняла Россия. В уходящем году Роскосмос выполнил 22 успешных космических пуска, 7 из них пришлись на долю космодрома Байконур.

    Согласно приведенной статистике, Евросоюз осуществил 5 пусков, один из них закончился неудачей.

    Итого в мире в 2022 году было проведено 178 стартов ракет-носителей, из них 6 космических запусков закончились аварией.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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