Лидер КНДР заявил о победе над коронавирусом

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ – Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о победе своей страны над эпидемией коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Глава КНДР сделал это заявление во время национального совещания по противоэпидемическим мерам, на котором он председательствовал накануне, сообщает официальное Центральное информационное агентство Кореи.

«Торжественно объявил о победе в ходе чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, проникшего на территорию страны, и защите жизни и здоровья людей», - говорится в сообщении.

Пхеньян 12 мая официально заявил о первом подтвержденном случае COVID-19. До этого, более двух лет, страна не подтверждала наличие КВИ, но вводила карантин на всей территории. Ежедневный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Северной Кореи достиг нуля 29 июля, после пика в 392 920 человек 15 мая.







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