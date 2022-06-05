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    Лично принять участие в референдуме в городе Косшы пришел 97-летний ветеран ВОВ

    5 Июня 2022, 19:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 718 избирательных участков для референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны зарегистрировано в Акмолинской области. На 16:00 проголосовало 65,1 % акмолинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам председателя областной избирательной комиссии Манарбека Садуова, акмолинцы весьма охотно идут на референдум.

    «Голосование идет хорошо. У нас зарегистрировано 718 участков референдума и 507447 голосующих. На 16:00 проголосовало 330 тыс. 415 человек, а это 65,1 %. На 18:00 - явка составила 69,07 %», - пояснил М. Садуов.

    Свою работу избирательные участки начали с 7:00. Тех, кто пришел отдать свой голос первым, а также 18-летних акмолинцев, впервые принявших участие в выборах, ждали памятные подарки. Без внимания не остались и ветераны.

    К примеру, избирательный участок № 745 в городе Косшы посетил 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Нургасым Ажитаев. Ну а самым пожилым проголосовавшим оказался 102-летний житель села Енбек Ерейментауского района Дидар Дайкен, который проголосовал у себя на дому.

    «23 участка уже закончили голосование. Это закрытые участки, такие как следственный изолятор, воинские части, больницы, санатории. Голосование будет идти до 20:00, после будем подводить итоги. На участках присутствуют международные наблюдатели, а также наблюдатели из числа представителей общественных объединений, профсоюзов, партий и т.д.», - добавил М. Садуов.

    Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев проголосовал на своем избирательном участке № 8.

    «Я, как и тысячи акмолинцев и миллионы казахстанцев, воспользовался своим правом, данным нам Конституцией РК. Все избирательные участки нашей области были подготовлены для того, чтобы сегодня провести это мероприятие. Активность акмолинцев высокая, настроение праздничное, это говорит о том, что судьба нашей страны для земляков не безразлична», - поделился глава региона.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Акимат Конституция Общество Референдум
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