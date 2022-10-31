Лиц с ограниченными возможностями будет обслуживать инватакси в день выборов Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заседание Рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью при Центральной избирательной комиссии РК состоялось в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания обсудили вопрос обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными возможностями на предстоящих внеочередных выборах Президента РК.

«Постановлением Центризбиркома мы утвердили положение о рабочей группе по обеспечению прав лиц с инвалидностью и новый состав рабочей группы. В ее состав входит 19 человек, из них 17 - представители общественных объединений. Нам были интересны те общественные объединения, которые работают целевым образом в этом секторе. Это сложнейшая и очень тонкая сфера, которая требует специальных познаний и компетенций, а также опыта», - сказал председатель Центризбиркома РК Нурлан Абдиров.

По его словам, члены рабочей группы представляют 11 областей и города республиканского значения. Член ЦИК Анастасия Щегорцова сообщила, что на основании представленных сведений местных исполнительных органов:

- оснащены пандусами 92% участков;

- тактильные указатели имеют: при входе в помещение 82,3% участков, в помещении для голосования - 73% участков.

Планируется ко дню голосования установить пандусы на 253 участках, тактильные указатели при входе - на 525 участках; в помещениях для голосования - на 813 участках.

На 95,2% участках планируется установка уголков для граждан с ограниченными возможностями (компьютер с монитором и информацией в адаптированном для граждан с ограниченными возможностями формате).

На 94,1% участков планируется оборудовать кабины с учетом доступа граждан, пользующихся инвалидными колясками.

В день голосования планируется привлечь службу инватакси. В интерактивную карту доступности Минтруда РК внесены 92,6% участков (без учета зарубежных).

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.



