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    Лиц с ограниченными возможностями будет обслуживать инватакси в день выборов Президента РК

    31 Октября 2022, 14:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заседание Рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью при Центральной избирательной комиссии РК состоялось в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания обсудили вопрос обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными возможностями на предстоящих внеочередных выборах Президента РК.

    «Постановлением Центризбиркома мы утвердили положение о рабочей группе по обеспечению прав лиц с инвалидностью и новый состав рабочей группы. В ее состав входит 19 человек, из них 17 - представители общественных объединений. Нам были интересны те общественные объединения, которые работают целевым образом в этом секторе. Это сложнейшая и очень тонкая сфера, которая требует специальных познаний и компетенций, а также опыта», - сказал председатель Центризбиркома РК Нурлан Абдиров.

    По его словам, члены рабочей группы представляют 11 областей и города республиканского значения. Член ЦИК Анастасия Щегорцова сообщила, что на основании представленных сведений местных исполнительных органов:

    - оснащены пандусами 92% участков;

    - тактильные указатели имеют: при входе в помещение 82,3% участков, в помещении для голосования - 73% участков.

    Планируется ко дню голосования установить пандусы на 253 участках, тактильные указатели при входе - на 525 участках; в помещениях для голосования - на 813 участках.

    На 95,2% участках планируется установка уголков для граждан с ограниченными возможностями (компьютер с монитором и информацией в адаптированном для граждан с ограниченными возможностями формате).

    На 94,1% участков планируется оборудовать кабины с учетом доступа граждан, пользующихся инвалидными колясками.

    В день голосования планируется привлечь службу инватакси. В интерактивную карту доступности Минтруда РК внесены 92,6% участков (без учета зарубежных).

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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