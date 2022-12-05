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    Лейбористы намерены упразднить Палату лордов Великобритании

    5 Декабря 2022, 21:32

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер намерен упразднить верхнюю палату британского парламента в случае прихода к власти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В понедельник Кир Стармер обнародовал план «Новая Британия: обновление нашей демократии и восстановление нашей экономики», включающий в себя в общей сложности 40 рекомендаций.

    Одним из самых обсуждаемых положений 155-страничного документа, разработанного при участии бывшего британского премьер-министра Гордона Брауна, стало предложение по упразднению Палаты лордов и замены ее на «меньшую, но более представительную и демократическую» палату парламента.

    Палата лордов - верхняя палата парламента Великобритании. Она состоит примерно из 800 пэров, в отношении некоторых из которых уже на протяжении многих лет звучат обвинения в коррупции и кумовстве.

    Расследование, проведенное Sunday Times и Open Democracy, показало, что почетные звания пэров присваиваются донорам-мультимиллионерам, заплатившим правящей Консервативной партии более 3 млн фунтов стерлингов.

    Опрос, проведенный 29-30 ноября социологической компанией YouGov, показал, что отставание правящей Консервативной партии от лейбористов составляет 25 процентных пункта. Следующие парламентские выборы намечены в Великобритании на 2024 год.


    Фото: Andy Rain/EPA

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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