Летний отдых для школьников в регионах раскритиковал Премьер-Министр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений по качественной организации летнего отдыха для школьников страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионах зачастую летний отдых и занятость детей организуется формально. Мало интересных и содержательных мероприятий. Не обеспечивается их качество. Остаются без должного внимания дети в сельской местности. Отмечаю недостаточный контроль за этой работой со стороны акиматов. В целом, при организации летнего отдыха и занятости детей нужно учесть очень много важных и серьезных вопросов. Особенно четко должна быть организована работа по проведению массовых детских мероприятий, в том числе выпускных экзаменов», - сказал он во время заседания Правительства.

Алихан Смаилов подчеркнул, что во время организованного отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность. В связи с этим, он поручил министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акимам регионов обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб. А акимам за летний период нужно активизировать работу по оснащению и модернизации систем безопасности в учебных заведениях.

«Также хочу обратить внимание на следующее. Акиматам регионов необходимо обеспечить максимальный охват детей социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью. Особое внимание нужно уделить досугу сельских детей. Для них должны быть оборудованы спортплощадки, центры развития, организованы досуговые культурные мероприятия», - поручил Премьер-Министр.

По его словам, Министерству здравоохранения необходимо организовать работу передвижных медицинских пунктов для проведения скрининга состояния здоровья детей, стоматологического обследования в отдаленных населенных пунктах. Также важно обеспечить контроль за качеством питания детей в общественных местах, санитарным уровнем точек питания и досуговых помещений. Все лагеря должны быть обеспечены медицинскими работниками и соответствующими педагогическими и воспитательными кадрами.

«Учитывая социальную значимость организации летнего отдыха, надо всем заинтересованным госорганам, акиматам основной упор делать на качество досуговых услуг, содержательную сторону детских мероприятий. Министерству культуры совместно с акиматами в рамках развития внутреннего туризма организовать экскурсионно-познавательные мероприятия, увеличить тематические выезды и походы детей. Акимам регионов в период каникул необходимо обеспечить бесплатное посещение музеев, театров, заповедников, национальных парков и спортивных объектов. Для детей из отдаленных населенных пунктов организовать выезды в культурно-исторические места, столицу», - добавил Алихан Смаилов.

Вместе с тем, он дал задание Министерству просвещения совместно с Министерством культуры решить вопрос создания единой электронной платформы по охвату детей кружками, секциями, лагерями, оздоровлением и досугом на основе национальной образовательной базы данных.

По данным Премьер-Министра, для предоставления детям возможности бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки из местных бюджетов выделено 93 млрд тенге.



