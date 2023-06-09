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    Летний лагерь открыли в городе Кульсары

    9 Июня 2023, 21:08

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Для 25 детей из многодетных и малообеспеченных семей Жылыойского района Атырауской области в городе Кульсары открылся летний лагерь «Zhylyoy STEAM Camp», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Кульсары начал работать летний лагерь «Zhylyoy STEAM Camp» для детей из социально-уязвимых слоев населения. Его посещают 25 учеников 7-8 классов Жылыойского района. Лагерь помогла открыть одна из работающих в районе компаний. Лагерь неполного дня работает с 10 до 15 часов на базе STEAM лаборатории ранее открытой в школе №8. Для детей организовано двухразовое питание. Особенность лагеря заключается в том, что помимо спортивно-оздоровительной и развлекательной программ, дети будут изучать естественные науки и робототехнику в увлекательной игровой форме на базе STEAM образования. В программе предусмотрены интеллектуальные квесты, командные игры, проведение экспериментов, такие как мыльные шоу, химические опыты, занятия по робототехнике и авиамоделированию», - сообщили в пресс-службе районного акимата.

    Детей в лагере поделили на команды по 5 человек. В процессе обучения они будут набирать баллы и к завершению сезона организаторы вручат им памятные подарки.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование
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