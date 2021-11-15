Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Летевший в Египет самолет посадили из-за пьяной пассажирки в Актау

    15 Ноября 2021, 19:19

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Лайнер, летевший из Нур-Султана в Египет, совершил вынужденную посадку в аэропорту Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    «Авиарейс сообщением «Нур-Султан–Шарм-эш-Шейх» пришлось посадить в аэропорту Актау из-за 59-летней жительницы столицы, которая злоупотребив алкогольными напитками, нарушала правила поведения на воздушном судне. Правонарушительница вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировала», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

    По его словам, в Актау гражданка по акту командира вышеуказанного воздушного судна была передана сотрудникам Линейного отдела полиции для принятия мер.

    «Транспортные полицейские составили в отношении женщины административные протоколы по ч.1 ст.440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по ч.1 ст.566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне)», - резюмировал полковник полиции.

    По информации ведомства, с начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено более 40 000 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 3 784 лиц.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Египет Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сигареты на сумму свыше 89 млн тенге изъяли в Сатпаеве из теневого оборота
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге