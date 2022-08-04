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    • Лес высадят на 1,7 тыс. гектаров в СКО

    4 Августа 2022 20:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году запланировали высадить 1,7 тыс. га леса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования, весной высадили 3,5 млн штук саженцев на 835 га. Осенью запланированы работы на 865 га. Всего в этом году высадят 6,1 млн саженцев.

    В регионе действует комплексный план увеличения объемов воспроизводства леса на пятилетний период. До 2025 года в области должны высадить 100 млн штук саженцев на 20 тыс. га. В предыдущие два года площадь воспроизводства леса составила 1,6 тыс. га. Затраты на эти цели за 2020-2022 годы превысили 650 млн тенге.

    Ежегодно площадь воспроизводства леса, согласно плану, будет увеличиваться. В 2023 году саженцы высадят на 4,1 тыс. га, в 2024-м – на 6,3 тыс. га и в 2025-м – на 7 тыс. га.

    В населенных пунктах тоже действует региональный план озеленения и создания зеленых зон, рассчитанный до 2025 года. За два года уже высадили более 215 тыс. саженцев.

    В Петропавловске озеленение проходит не без проблем. Специалисты считают, что необходимо создать службу, которая бы профессионально занималась посадкой деревьев в городе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Экология #Петропавловск
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