Лекарственную пленку для глаз разработали ученые в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе ученые разработали уникальный проект - глазную лекарственную пленку, которая является эффективной альтернативой глазным каплям. Использование глазных пленок не только экономит расход лекарственного средства, но и имеет больший лечебный эффект, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам автора проекта доцента кафедры химии и химической технологии АРУ имени Кудайбергена Жубанова PhD Гузель Абиловой, лекарственная форма представляет собой тонкую полимерную пленку с иммобилизованным лекарственным препаратом. По сути, это полимерная матрица с лекарственным веществом. Полимер выполняет роль носителя лекарственного препарата, обеспечивает его доставку в глаз.

«Глазные болезни становятся все более распространенными, особенно у детей. Эффективность лечения зависит не только от действия самого препарата, но и от пути его введения. А поскольку совершенствование уже имеющихся препаратов требует меньше затрат и времени, мы занялись созданием новых лекарственных форм для офтальмологии.

Глазная лекарственная пленка должна стать в будущем альтернативой для глазных капель. Поскольку глазные капли имеют ряд недостатков, например, частое закапывание вызывает неудобство в применении, только малая часть препарата поступает в глаз, большая ее часть вытекает в ту же минуту со слезной жидкостью. Это происходит ввиду защитных механизмов глаза, рефлекторное моргание, слезотечение. Главный недостаток у глазных капель - это короткий период лечебного действия, этим и вызвана необходимость частых закапываний. Применение твердых лекарственных форм в виде глазных пленок позволяет исключить такие недостатки», - говорит Г.Абилова.

Глазная пленка вставляется под нижнее веко. При контакте со слезной жидкостью пленка постепенно растворяется в глазу и лекарственный препарат высвобождается в течение длительного времени, т.е. лечебный эффект от действия препарата будет длиться до тех пор, пока пленка полностью не растворится.

В октябре этого года проект доцента Абиловой «Пленочные лекарственные формы на основе функциональных биополимеров для местной доставки лекарств» был одобрен Национальным научным советом и получил грант для финансирования на 2022-2024 годы в рамках конкурса молодых ученых «Жас ғалым».

«На протяжении последних 5 лет мы с группой моих коллег усердно работаем в этом направлении. Нами уже разработаны глазные полимерные пленки в комбинации с противомикробными препаратами. Результаты экспериментов показали пригодность таких пленок для лечения заболеваний глаз воспалительного характера. К сожалению, в отечественной фармации таких препаратов нет. На зарубежном фармакологическом рынке есть аналоги для некоторых применений, и то далеко не во всех развитых странах», - говорит Абилова.

Сейчас актюбинские ученые продолжают исследования для создания новых лекарственных форм в виде мукоадгезивных пленок на основе функциональных биополимеров полиэлектролитной и неионной природы и их смесей.

«В проекте мы предлагаем расширить рецептуру, можно разработать не только глазные, но и вагинальные пленки, буккальные (используются в ротовой полости). Полученные результаты станут научной основой для разработки и создания отечественной, принципиально новой технологии получения мукоадгезивных лекарственных форм для офтальмологии, гинекологии и отоларингологии», -добавила исследователь.



