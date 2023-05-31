Легковыми автомобилями обеспечена лишь треть казахстанских семей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно опросу, проведенному Бюро национальной статистики АСПиР РК, в котором приняли участие 11,7 тысячи домашних хозяйств, на конец 2022 года 33,7% респондентов владели легковым автомобилем, 1,6% — грузовым автомобилем, 1,1% — мотоциклом, 0,8% — скутером или мопедом, 13,7% — велосипедом, 0,4% — гужевым транспортным средством. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В городской местности легковым автомобилем владели 30,8% опрошенных, грузовым — 0,7%, мотоциклом — 0,2%, скутером или мопедом — 0,5%, велосипедом — 8,2%, гужевым транспортом — 0,1%. В то же время в сельской местности 39,5% респондентов владели легковым автомобилем, 3,4% — грузовым автомобилем, 2,9% — мотоциклом, 1,3% — скутером и мопедом, 24,9% — велосипедом, 1,2% — гужевым транспортом.

Горожане уступают сельчанам в обеспеченности легковыми автомобилями на 8,7 п. п., грузовыми автомобилями — на 2,7 п. п., мотоциклами — на 2,7 п. п., скутерами и мопедами — на 0,8 п. п., велосипедами — на 16,7 п. п., гужевыми транспортными средствами — на 1,1 п. п.

Для сравнения: на конец 2021 года у 33,7% домохозяйств имелся легковой автомобиль, у 2,1% — грузовой автомобиль, у 1,3% — мотоцикл, у 1% — скутер или мопед, у 13,6% — велосипед, у 0,7% — гужевый транспорт.

В региональном разрезе самый высокий уровень обеспеченности легковыми автомобилями на конец 2022 года наблюдался в Акмолинской области (у 40,7% домохозяйств), а самый низкий — в Шымкенте (у 23,9%).

По обеспеченности грузовыми автолидером стала Алматинская область (5,6% домохозяйств), аутсайдером — Абайская (0,5%).

По обеспеченности мотоциклами лидировала Акмолинская область (4,1%), отставала — Мангистауская (0,2%).

Скутерами и мопедами лучше всего были обеспечены домохозяйства Акмолинской области (2,2%), хуже всего — Абайской, Кызылординской и Туркестанской областей (0,3% в каждой).

Велосипедами лучше всего были обеспечены домохозяйства Костанайской области (30%), хуже всего — Шымкента (2,3%).

По обеспеченности гужевым транспортом лидерами стали Алматинская и Жетысуская области (по 1,8% в каждой), аутсайдерами — Карагандинская, Павлодарская и Западно-Казахстанская (всего по 0,1%).

По итогам апреля текущего года стоимость автомобилей в Казахстане выросла на 2,7% за год, стоимость мотоциклов — на 15,7%, велосипедов — сразу на 20,4%.

Наибольший рост цен на автомобили был зафиксирован в Жетысуской области - на 6,6% за год. Далее идут Астана и Атырауская область: на 5% и на 4,8% соответственно.

Стоимость мотоциклов сильнее всего увеличилась в Жетысуской (на 34,9%), Атырауской (на 33,3%) и Алматинской (на 27%) областях.

Велосипеды сильнее всего подорожали в Алматы - на 38%. В тройке антилидеров также оказались Западно-Казахстанская (на 34,6%) и Восточно-Казахстанская (на 33,4%) области.



