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    Легковушка, наехав на человека, столкнулась с грузовиком в Актюбинской области

    19 Октября 2021, 13:39

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера вечером в Айтекебийском районе Актюбинской области произошло ДТП, в котором погибли водитель и пассажир легковой автомашины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

    Инцидент произошел примерно в 20.00 часов на автодороге «Самара-Шымкент», вблизи поселка Карабутак Айтекебийского района.

    «30-летний водитель автомашины «ВАЗ-2115» при возникновении препятствия и опасности для движения не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, въехал на участок, где проводились дорожно-ремонтные работы и совершил наезд на 49-летнего работника ТОО, который регулировал движение на данном участке. Далее автомашина после продолжив движение допустил наезд на стоящую автомашину марки «WAF», стоящую во встречном направлении», - прокомментировали в ДП области.

    В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомашины «ВАЗ-2115». Второй пассажир и работник ТОО госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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