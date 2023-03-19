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    Легковое авто слетело с моста после ДТП в Алматы: есть пострадавшие

    19 Марта 2023, 18:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алатауском районе Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Несколько человек доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Столкновение двух авто произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Кудерина.

    По данным департамента полиции города, обе машины следовали по проспекту Рыскулова в западном направлении. Водитель автомашины марки «Volkswagen» при перестроении столкнулся с авто марки «Toyota», которая наехав на опору моста, слетела с путепровода вниз и опрокинулась.

    «В авто марки «Toyota» находились водитель и пять пассажиров. Для медицинского обследования их доставили в больницу. Другие обстоятельства ДТП установят в ходе расследования», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Видео Трудоустройство
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