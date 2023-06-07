Легковая машина влетела под грузовик на автодороге в Жетысуской области: двое пострадавших

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два человека пострадали в ДТП с участием грузовика МАN и легковой автомашины Volkswagen Passat в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Дорожная авария произошла сегодня утром на 466 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск. Предположительно, 42-летний водитель немецкой иномарки из-за переутомления заснул за рулем и въехал в грузовик, припаркованный на противоположной обочине дороги.

В больницу доставили пять человек, двоих из которых получивших серьезные травмы госпитализировали. Троих пассажиров после медобследования отпустили на амбулаторное лечение.

Обе автомашины помещены на спецстоянку. По факту начато досудебное расследование.