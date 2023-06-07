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    Легковая машина влетела под грузовик на автодороге в Жетысуской области: двое пострадавших

    7 Июня 2023, 22:49

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два человека пострадали в ДТП с участием грузовика МАN и легковой автомашины Volkswagen Passat в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Дорожная авария произошла сегодня утром на 466 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск. Предположительно, 42-летний водитель немецкой иномарки из-за переутомления заснул за рулем и въехал в грузовик, припаркованный на противоположной обочине дороги.

    В больницу доставили пять человек, двоих из которых получивших серьезные травмы госпитализировали. Троих пассажиров после медобследования отпустили на амбулаторное лечение.

    Обе автомашины помещены на спецстоянку. По факту начато досудебное расследование.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП МВД РК Жетысуская область
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