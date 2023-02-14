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    Легендарный хоккеист Кевин Даллмэн заявил о желании вернуться в «Барыс»

    14 Февраля 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший защитник астанинского «Барыса» Кевин Даллмэн в интервью youtube-каналу «INSPORT» рассказал о том, что хотел бы вернуться в казахстанский клуб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Мне хотелось бы в какой-то момент быть полезным для ребят и команды. Я скучаю по ребятам, по всем. Да, может быть, я скучаю еще по хоккею и может еще способен поиграть. Кто знает, может я еще вернусь поиграть. Я бы с удовольствием принес пользу команде, неважно в какой роли — скаут, тренер, помощник тренера. Я хотел бы двигаться именно в этом направлении», - сказал Даллмэн.

    В общем канадский хоккеист выступал за астанинскую команду на протяжении девяти лет. Игровой свитер Даллмэна висит над площадкой в «Барыс-Арене».

    Он вместе экс-игроками «Барыса» Брэндоном Боченски и Найджелом Доусом входит в десятку лучших иностранных хоккеистах в истории КХЛ.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Спорт Видео Хоккей Барыс КХЛ
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