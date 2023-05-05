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    Легализовать автомобили-конструкторы разрешили в Казахстане

    5 Мая 2023, 08:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала этого года в рамках исполнения поручения Главы государства казахстанцам предоставлена возможность легализовать иностранные автомобили, ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года. При этом владельцы автомобилей, ввезенных в страну под видом запасных частей, столкнулись с трудностями в связи с отсутствием официальных регистрационных документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Для решения этой проблемы Правительством внесены изменения в соответствующие Правила, позволяющие гражданам легализовать и осуществить первичную регистрацию так называемых автомобилей-конструкторов.

    Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге.

    Для регистрации необходимы:

    1) заявление;

    2) акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;

    3) диагностическая карта технического осмотра.

    Подача заявок на легализацию автомобилей возможна через сервисы Egov и мобильные приложения банков второго уровня.

    Следует отметить, что в свидетельстве о регистрации авто, ввезенных в РК под видом запасных частей и не прошедших таможенную очистку, будет указана запись о запрете на изменение права собственности и допуске к эксплуатации только на территории республики.

    По данным МВД РК, всего с начала акции по республике легализовано более 107 тыс. авто. Кроме того, выявлено порядка 14 тыс. автомобилей-конструкторов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Транспорт
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