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    Легализация иностранных автомобилей: что нужно знать

    21 Января 2023, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 января 2023 года в Казахстане стартует легализация иностранных автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ?

    Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.

    ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ

    - Автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

    - Не должен состоять на криминальном учете;

    - Должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

    - Автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

    Процесс продлится до 1 июля 2023 года.

    СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

    -Через портал электронного правительства е-gov.kz;

    - Через приложения банков второго уровня;

    - В «Сonnection point» Центров обслуживания населения.

    ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

    - Заявление;

    - Документ, удостоверяющий личность заявителя;

    - Паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

    - Документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

    Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение.

    Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы. За первичную регистрацию – 200 000 тенге; государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге; за государственный номер – 9 660 тенге.

    Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество.

    После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.


    Фото: polisia.kz.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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