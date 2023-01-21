АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 января 2023 года в Казахстане стартует легализация иностранных автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ?
Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.
ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ
- Автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
- Не должен состоять на криминальном учете;
- Должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
- Автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
-Через портал электронного правительства е-gov.kz;
- Через приложения банков второго уровня;
- В «Сonnection point» Центров обслуживания населения.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
- Заявление;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя;
- Паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
- Документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение.
Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы. За первичную регистрацию – 200 000 тенге; государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге; за государственный номер – 9 660 тенге.
Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество.
После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.
Фото: polisia.kz.