Легализация иностранных авто стартовала в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 января, в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ввезенные гражданами Казахстана.

Автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года. Также транспортное средство не должно находиться в розыске. Автомобиль должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Транспорт, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы. За первичную регистрацию владельцу нужно будет оплатить 200 000 тенге; государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге; за государственный номер – 9 660 тенге.

После проверки всех документов и оплаты владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и государственные номерные знаки Республики Казахстан.

Подробно с правилами легализации авто можно ознакомиться здесь.

В своем Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



