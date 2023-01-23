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    Легализация иностранных авто стартовала в Казахстане

    23 Января 2023, 09:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 января, в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ввезенные гражданами Казахстана.

    Автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года. Также транспортное средство не должно находиться в розыске. Автомобиль должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Транспорт, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

    Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы. За первичную регистрацию владельцу нужно будет оплатить 200 000 тенге; государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге; за государственный номер – 9 660 тенге.

    После проверки всех документов и оплаты владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и государственные номерные знаки Республики Казахстан.

    Подробно с правилами легализации авто можно ознакомиться здесь.

    В своем Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК Утильсбор
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