Легализация автомашин в РК: какая ставка регистрационного сбора применяется

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, собственники каких транспортных средств могут легализовать автомашины, применив ставку регистрационного сбора 200 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу ведомства.

Действие постановления Правительства Республики Казахстан от 9 января 2023 года №13 «Об утверждении правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств» (постановление) распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним рулевым управлением.

К указанным категориям относятся легковые автомобили и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн.

Следовательно, ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге уплачивается при регистрации транспортных средств вышеуказанных категорий, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1.09.2022 года.

При регистрации транспортных средств, категории которых не указаны в постановлении (в том числе большегрузные автомобили, полная масса которых превышает 5 тонн), применяются ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств, установленные пунктом 4 статьи 553 Налогового кодекса.

Одним из основных условий легализации транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года, является прохождение таможенной очистки таких транспортных средств в обязательном порядке.



