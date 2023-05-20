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    Легализация автоконструкторов начнется с 22 мая

    20 Мая 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы. Легализация по автоконструкторам начнется с 22 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Шаг 1: Подача онлайн заявки и ее электронная регистрация (всем владельцам автоконструкторов будет направляться уведомление об автоматическом отказе и необходимости предоставления имеющихся документов сотруднику ПЦ в СЦОНах).

    Шаг 2: Сотрудник ПЦ в ручном режиме проверяет достоверность имеющихся документов на т/с и в случае соответствия т/с критериям «автоконструктора» включает т/с в электронный лист одобрения.

    Шаг 3: Заявитель вновь подает онлайн заявку и уже по электронному листу одобрения проходит предварительную проверку и направляется на пункт осмотра с предоставлением т/с для проведения сверки экспертом криминалистом.

    Шаг 4: После успешного прохождения сверки заявитель предоставляет в ЦОН все необходимые документы, в том числе диагностическую карту и уплачивает государственные пошлины и сбор в размере 200 000 тенге.

    Напомним, легализация продлится до 1 июля 2023 года.

    Ранее, в январе т.г. заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха заявлял о том, что вопрос о постановке автомобилей-конструкторов на учет даже не рассматривается. Затем для решения этой проблемы Правительством были внесены изменения в соответствующие Правила, позволяющие гражданам легализовать и осуществить первичную регистрацию так называемых автомобилей-конструкторов.

    По данным МВД РК, всего с начала акции по республике легализовано более 107 тыс. авто. Кроме того, выявлено порядка 14 тыс. автомобилей-конструкторов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК Авто с иностранными номерами Автопромышленность
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