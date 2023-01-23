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    Легализация авто: Более 100 автовладельцев зарегистрировали свои машины

    23 Января 2023, 21:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 23 января в стране стартовала легализация иностранных автомобилей. На 18:00 часов предварительно одобрено более двух тысяч заявок, из них 100 человек получили соответствующие документы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Те граждане, у которых все в порядке с документами, получают государственные номерные знаки и успешно легализуют свои машины», – сообщили в МВД.

    Гражданам в ЦОНах помогают специалисты. Здесь можно получить консультацию, сверить документы по базам. Каждая заявка рассматривается отдельно. Автовладельцам, у которых возникли дополнительные вопросы, даются необходимые рекомендации.

    ЦОНы работают до 22:00 часов.

    Подать заявку на легализацию можно:

    - через портал электронного правительства е-gov.kz;

    - через приложения банков второго уровня; в Центрах обслуживания населения.

    По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

    Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер.

    Легализация продлится до 1 июля 2023 года.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК Общество ЦОН
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