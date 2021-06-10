Легальные способы перекупки билетов назвали в АО «Пассажирские перевозки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» по маркетингу и продажам Виктор Бошманн в ходе встречи с журналистами озвучил легальные способы перекупки билетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что люди называют перекупщиками, здесь возможны две легальные опции. Первая опция: как турагентство задолго до этих 45 дней поступления билетов в продажу, набирают людей, которые хотят купить билет в Алаколь. В тот момент, когда в 7 часов утра появляются билеты в продажу, пытаются, как можно быстрее выкупить из системы билеты для своих пассажиров, которых уже знают. С нашей точки зрения, это совершенно легально. Если как перевозчик получаем ФИО и номер удостоверения пассажира, для нас это легальная покупка», - отметил Виктор Бошманн.

Вторую теоретически возможную опцию спикер назвал то, что определенные турагентства выкупают у частных перевозчиков определенные контингенты, которые потом напрямую продают пассажирам.

«Мы этого не делаем. Как АО «Пассажирские перевозки» все места на все вагоны, которые запускаем, передаем в свободную продажу. Мы не занимаемся передачей, продажей билетов турагентствам. Но не могу исключить, это не наша ответственность, что какой-то контингент билетов попадает к турагентствам через частных перевозчиков», - пояснил заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» по маркетингу и продажам.

В свою очередь, он рекомендует гражданам покупать билеты через сайты АО «НК «КТЖ».

«При отсутствии свободных мест, рекомендует становиться на лист ожидания, потому что лист ожидания – удобная функция. Все прозрачно. Когда кто-то сдает билет, первый в очереди листа ожидания получает оповещение по SMS и в течение определенного времени может выкупить билет. Наша система продажи электронных билетов продает билеты на все поезда всех перевозчиков. То есть, все перевозчики, которые отпускают билеты в свободную продажу, идут через нашу электронную систему. Лист ожидания работают для всей категорий билетов», - отметил Виктор Бошманн.