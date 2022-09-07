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    Ледник в Антарктиде может поднять уровень мирового океана на 3 метра

    7 Сентября 2022, 16:01

    АНТАРКТИДА. КАЗИНФОРМ – Потеря ледника размером с Флориду в Антарктиде может посеять хаос в мире, поскольку ученые ожидают, что это приведет к повышению уровня мирового океана до 3 метров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Ледник Туэйтса – самый большой на Земле, его ширина составляет около 128,7 км. Но по мере того, как планета продолжает нагреваться, его лед тает. Быстро меняющееся состояние ледника в течение многих лет тревожило ученых из-за глобальных последствий увеличения объема дополнительной воды в океанах Земли, что дало ему прозвище «ледник судного дня».

    Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Geoscience в понедельник.

    Изучив 160 параллельных хребтов, которые ледник создал, отступая и перемещаясь по дну океана, ученые обнаружили, что он смещался со скоростью более 2,1 км в год – в два раза больше, чем с 1996 по 2009 годы, и в три раза быстрее, чем с 2011 по 2017 годы.

    Ученые предупредили, что ледник Туэйтса имеет последнюю опору, которая предотвращает его полное разрушение. Теплая вода, просачивающаяся под гигантскую глыбу льда, является основной причиной его таяния и может привести к окончательному его обрушению всего за пять лет.

    Теплая вода была впервые обнаружена под ледником в зоне его заземления в 2020 году. Годом ранее исследователи также обнаружили под ледником массивную полость размером почти с Манхэттен.

    Фото: www.wbrc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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