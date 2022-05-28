Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Лечение от КВИ продолжают получать 149 казахстанцев

    28 Мая 2022, 12:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 28 мая лечение от КВИ продолжают получать 149 человек (–96+ и 53 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Из них в стационарах находится 50 пациентов, лечатся на амбулаторном уровне 99 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, один пациент – на аппарате ИВЛ.

    Ранее сообщалось, что девять человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки и семь казахстанцев выздоровели.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    До 95,5% увеличилась оснащенность медучреждений Астаны
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    3 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    4 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации