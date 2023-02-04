Лечение от КВИ продолжают получать 1 603 казахстанца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 603 человека (–1 450+ и 153 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 482 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – один пациент.

Ранее сообщалось, что 76 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.