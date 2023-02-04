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    Лечение от КВИ продолжают получать 1 603 казахстанца

    4 Февраля 2023, 09:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 603 человека (–1 450+ и 153 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    В стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 482 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – один пациент.

    Ранее сообщалось, что 76 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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