Лечение от КВИ продолжают получать 1 565 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 565 человек (–1 416+ и 149 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 444 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – один пациент.

Ранее сообщалось, что 62 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.



