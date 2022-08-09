Лечение от КВИ получают 26 548 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 26 548 человек (–26 239+ и 309 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 456 пациент, на амбулаторном уровне – 25 092 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 31 пациент;

в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.



