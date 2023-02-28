Лечение младенца хиджамой - центр закроют в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оформляется закрытие хиджамы-центра в Атырау, где младенцу делали надрезы на лице. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центр, расположенный Атырау, на сегодня проверяется, оформляется закрытие центра из-за санитарно-эпидемиологических нарушений. Это «лечение» не относится к разрешенной медицинской деятельности, поэтому сейчас создается рабочая группа и обсуждается со специалистами, занимающимися традиционной медициной: стоит ли разрешать или не разрешать этот вид деятельности», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Она проинформировала, что после инцидента в Атырау врачам было поручено провести разъяснительную работу среди населения.

«Места, где делают хиджаму, считаются частными медицинскими центрами. Все частные медицинские центры мы не можем проверять. Только по закону, вместе с прокуратурой можем проверить при наличии заявления о нарушении», - пояснила министр.

Ранее в Министерстве здравоохранения озвучили результаты проверки по факту лечения хиджамой младенца в Атырау в одном из хиджама-центров.

В социальных сетях распространилось видео со спящим ребенком, которому лезвием делают надрезы на лице. Процедура проходила в одном из хиджама-центров города Атырау. Видео процедуры опубликовали в Instagram на странице центра «Рабиға хиджама», работающего в городе. Однако позже, когда видео начало распространяться в соцсетях с гневными комментариями, публикация была удалена.



