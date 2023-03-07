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    Лавины сошли в бассейне реки Малая Алматинка

    7 Марта 2023, 20:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В бассейне реки Малая Алматинка (Киши Алматы) самопроизвольно сошли снежные лавины на лавиносборе №11 объемом около 300 кубометров и на лавиносборе №7 «Каракаптал» объемом около 250 кубометров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Ранее сообщалось о том, что лавина сошла на автодорогу к озеру Иссык в Алматинской области.

    Также в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области на автодороге с.Согорное - с.Барлык зарегистрирован самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 3000 кубометров.

    На восстановительные работы выезжали сотрудники и техника ГУ «Казселезащита».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС
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