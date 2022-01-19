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    Лавиноопасные участки продолжают очищать от снега в ВКО

    19 Января 2022, 20:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продолжают очищать от снега лавиноопасные участки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Сегодня на участке автодороги «Усть-Каменогорск- Самарское» на 95-102 км проведен профилактический спуск лавин. В регионе лавинная опасность сохраняется уже несколько дней. Специалисты ВК филиала «Казселезащита» и ДЧС ВКО отметили, что в результате взрывных работ сошло 2780 куб м.снежной массы.

    По информации филиала «Казселезащита», с начала зимнего периода в области произведено 36 спусков с общим объемом спущенного снега 28160 куб.м.

    Специалисты-наблюдатели ведут постоянный мониторинг за состоянием лавиносборов. По специальным снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса.

    Жителям не стоит игнорировать штормовые предупреждения от спасателей ДЧС ВКО, и если объявлено о лавинной опасности, следует воздержаться от походов в горы.

    При чрезвычайной ситуации обращайтесь за помощью по номеру 112.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Безопасность МЧС
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