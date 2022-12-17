Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жетысуская область

    Лавиноопасность горных массивов проверили в Жетысуской области

    17 Декабря 2022, 13:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аэровизуальное обследование горного массива Жетысу-Алатау провели для осмотра состояния морено-ледниковых озер и лавиноопасных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области, на сегодняшний день высота снежного покрова в горной местности составляет от 70 до 150 см. Самопроизвольных сходов снежных лавин не обнаружено. Гидрологические условия стабильные, моренные озера находятся в зимнем режиме, в горных районах сохраняется лавиноопасность.

    По области есть 61 лавиноопасный участок и 416 моренных озер.

    В облете приняли участие заместитель акима Жетысуской области Жаканбаев А.А., начальник ДЧС области Избасаров Б.Ш.


    Ранее сообщалось, что в ВКО объявлена лавинная опасность. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций специалисты Восточно-Казахстанского филиала ГУ «Казселезащита» произвели взрывные работы на автодороге «Усть-Каменогорск - Алтай», в результате которых сошло 6090 кубических метра снега.

    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Серик Сабеков

    Видео Регионы МЧС ДЧС Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области
    Из снежного заноса спасли 30 человек в Жетысуской области
    Работа ТЭЦ-1 в Семее возобновлена
    Медалью «Ерлігі үшін» наградили пожарного, который эвакуировал 9 человек в Талгаре
    Популярное
    1 Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря
    2 Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО
    3 Четыре дома культуры построят в самом отдаленном районе Атырауской области
    4 Хорваты победили марокканцев и стали бронзовыми призерами ЧМ-2022
    5 ДТП с детской волейбольной командой в Актюбинской области: ведется расследование
    Новости партнеров