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    Лавинная опасность сохраняется в горах Алматы - выставлены блокпосты

    3 Декабря 2022, 23:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В связи с выпадением осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова, высотой снега местами 100-120 см, на склонах гор сохраняется лавинная опасность. Для обеспечения безопасности населения силами «Казселезащиты» выставлены блокпосты на участке автодороги «Шымбулак-Эдельвейс», выше плотины «Медеу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматы, снежные лавины в горной части бассейна являются одним из наиболее опасных природных явлений по повторяемости и разрушительному воздействию. Лавины обладают огромной разрушительной силой, максимальная скорость их движения может достигать до 80 км/час.

    В период с 24 ноября в горах Алматы зарегистрировано 14 случаев самопроизвольного схода лавин. Жертв и пострадавших нет. Сообщается, что постами РГП «Казгидромет» и ГУ «Казселезащита» осуществляется постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой. Профилактические спуски проводятся на основании рекомендаций РГП «Казгидромет», с соблюдением техники безопасности, при благоприятных погодных условиях.

    В Алматинском регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых представляют угрозу расположены в районе ВСК «Медео», ГЛК «Шымбулак» и Большого Алматинского озера.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы убедительно просит воздержаться от выходов на заснеженные склоны до снижения лавинной опасности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Погода ДЧС
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