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    Лагерь «Веселое лето» в Мангистауской области принял третий поток детей

    26 Июня 2022, 23:23

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Оздоровительный лагерь «Веселое лето» при школе-лицее № 7 села Шетпе Мангистауского района принял третий поток детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сейчас в лагере отдыхают более 250 детей. Для них организована масса увлекательных мероприятий, которые, как надеются в лагере, оставят в памяти школьников теплые воспоминания.

    Педагоги к вопросу отдыха детей подошли основательно, они хотели сделать так, чтобы ребята отвлеклись от привычной жизни со школьными уроками и оценками и смогли отдохнуть по полной программе. При этом с пользой для себя.

    «Стараемся проводить все занятия в игровой форме, чтобы это не было похоже на учебные занятия, дети должны отвлечься немного, отдохнуть, расслабиться и физически, и умственно. Мы для детей подготовили множество интересных мероприятий, чтобы отвлечь их как от школы, так и от своих смартфонов», - сообщили организаторы.

    По их словам, детям, к примеру, пришлось по душе чтение книг на фоне природы. Кроме того, каждый смог почувствовать себя художником, рисуя пейзажи. Здесь в школьниках воспитывают бережное отношение к природе. Их просвещают в вопросах культуры и традиций казахского народа, учат мыслить.

    Любое из мероприятий в лагере, как отмечают педагоги, направлено на то, чтобы ребята учились взаимодействовать друг с другом, раскрепощались и были дружны.

    Ранее на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области заместитель руководителя управления образования области Айжаксы Туржанова проинформировала о том, что летом в регионе будут работать 252 оздоровительных лагеря. В первую очередь в них будут принимать детей из малообеспеченных семей.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Мангистауская область
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