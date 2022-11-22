Льготы предоставят строящим студенческие общежития инвесторам в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во исполнение поручения Главы государства, данного в ходе встречи со студентами и молодыми учеными в Алматы, Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования пересмотрели механизм размещения государственного заказа, направленного на частичное возмещение затрат застройщика при строительстве новых или реконструкции действующих зданий под общежитие для студентов колледжей и высших учебных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Согласно нововведениям, уменьшен срок размещения государственного заказа при строительстве общежитий для студентов вузов и колледжей с восьми до шести лет с увеличением размера государственного заказа за одно место в общежитии со 122 МРП до 195 МРП, для города Алматы со 144 МРП до 230 МРП. Так, в настоящее время согласно предварительным договоренностям уже запланировано строительство 75 новых общежитий до 2025 года.

Данная мера была выработана в результате встреч представителей министерств с потенциальными инвесторами и представителями бизнеса, состоявшихся на площадках региональных палат предпринимателей осенью этого года. В частности, инвесторы отмечали, что действовавшие на тот момент условия механизма размещения государственного заказа были не рентабельными для бизнеса и не предусматривали риски, связанные с ростом цен на строительные материалы, строительно-монтажные работы, а также процентных расходов в банках второго уровня.

В целом обновленный механизм по размещению государственного заказа по строительству общежитий не только решит вопрос с дефицитом мест, но и позволит получить социально-экономический эффект в долгосрочной перспективе в виде:

- Экономии бюджетных средств на целевое строительство общежитий их содержание, отсутствие одномоментных расходов государственного бюджета в виде целевого строительства;

- Отсутствия расходов на содержание построенных общежитий за счет бюджета в дальнейшем;

- Стимулирования создания новых временных и постоянных рабочих мест в период строительства и функционирования общежития в дальнейшем. Так при строительстве только одного нового общежития создается от 100 до 400 рабочих мест.

Вместе с тем, важно подчеркнуть, что по истечению срока выплат от государства, объект остается в собственности у застройщика. Единственным условием станет регистрация обременения на изменение целевого назначения объекта сроком на 20 лет. Кроме того, инвесторам предоставлена возможность субсидирования банковских займов по строительству и реконструкции студенческих общежитий через Фонд развития предпринимательства «Даму», где конечная ставка кредитования для частного сектора составляет в рамках программы «Экономика простых вещей» - 7 % и «Дорожной карты бизнеса – 2025» - 6 %.



