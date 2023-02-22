Льготные микрокредиты будут выдавать молодежи уже в марте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году планируется выдать молодежи льготные микрокредиты в размере 29 млрд тенге. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства с марта планируется начать выдавать микрокредиты по льготным условиям. На эти цели в 2023 году выделено 29 млрд тенге. 5,8 тысяч молодых людей смогут получить льготные кредиты. Помимо этого, будут разработаны инструменты по выдаче гранта», - сказал вице-министр на брифинге в СЦК.

Отметим, что в стране молодежь оповещают о возможностях трудоустройства посредством SMS. В рамках «Семейной цифровой карты» выявлено 12 тысяч безработной молодежи, им отправлены SMS с предложением принять участие в активных мерах содействия занятости. В результате 4,8 тысяч из них зашли на электронную биржу труда. Еще 360 человек позвонили в колл-центр.