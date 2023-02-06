Льготное автокредитование: регистрацию пользователя раньше запуска программы прокомментировали в ФРП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Фонде развития промышленности прокомментировали информацию о регистрации пользователя на льготное автокредитование раньше запуска программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге журналистами был задан вопрос: «В сети гуляет скрин пользователя Максата, который подал заявку в семь утра, хотя программа стартовала в 10 утра, это возможно?»

На что представители Фонда отметили, что это невозможно.

«По поводу того, что Максат встал в лимит, этот факт мы подтверждаем, но не в 7.00. Не знаю, каким средствами он или кто-то другой отредактировал эту заявку, она была подана в 10.00 часов и 36 мили секунд, но не в 7 утра, это точно. У нас есть скрин и подтверждение этого», - сказал руководитель IT-департамента ФРП Сакен Сабиев.

Ранее заместитель председателя правления «Фонда развития промышленности» Ринат Гаппаров прокомментировал появление объявлений о продаже одобренных заявок на льготное автокредитование.



