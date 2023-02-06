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    Льготное автокредитование: оформление не должно превышать 60 дней

    6 Февраля 2023, 16:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева сообщила, что более миллиона человек посетили сайт для подачи заявок на льготное автокредитование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сайт посетили более 1 миллиона пользователей. Из тех, кто подал заявки, зарегистрировано более 125 тысяч граждан. На эту платформу поступили заявки со всех регионов страны. С момента реализации программы средства, собранные до настоящего времени, составили 7,6 млрд тенге. По револьверному механизму планируется зарегистрировать 761 человека», - пояснила Жанар Ибрашева на брифинге.

    По ее словам, оформление кредита по этим заявкам не должно превышать 60 дней.

    «Процедура по приобретению автомобиля в кредит должна быть завершена в течение 60 дней. Сегодня после регистрации на платформе заявитель посетит автосалон и банк, далее процедура будет продолжена. Гражданам, зарегистрированным через эту платформу, в течение 60 дней планируется предоставить авто», - добавила она.

    Ранее сообщалось, что 6 февраля в Казахстане запустили пилотную платформу для приема заявок по льготному автокредитованию. В Фонде развития промышленности разъяснили порядок подачи заявления на участие в программе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Автокредитование
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