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    Льготное автокредитование: банкам разослано условие о страховании на ежегодной основе

    19 Мая 2022, 19:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Фонд развития промышленности» выступило с официальным заявлением, в котором ответило на вопросы граждан, касающиеся страхования автомобилей, приобретаемых по программе льготного кредитования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    Как отметили в Фонде развития промышленности, требования по страхованию автомобилей, приобретаемых по программе льготного автокредитования, действуют с 2015 года. Это направлено на минимизацию кредитных рисков приобретателей, возникающих в результате ДТП, природных, техногенных явлений и преступных действий третьих лиц.

    Программой льготного кредитования предусмотрено ограничение для банков по соблюдению максимального размера годовой эффективной ставки на уровне не более 7,5% с учетом затрат потребителя по страхованию и оформлению автомобиля.

    К примеру, при стоимости автомобиля 10 млн тенге, размер страхового тарифа не должен превышать 1,5% (150 тысяч тенге) от стоимости автомобиля.

    «Дополнительно, для снижения финансовой нагрузки на потребителя, банкам-участникам направлено условие о страховании на ежегодной основе (а не единовременно на весь период кредитования)», - говорится в обращении Фонда развития промышленности.

    Таким образом, владельцы новых автомобилей, приобретаемых по программе, смогут страховать ценное движимое имущество не единым авансовым платежом за весь срок кредитования, а по факту, за каждый год пользования льготным кредитом.

    Программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая т.г. Ее правила утверждены постановлением Правительства 15 апреля. Оператором программы определено АО «Фонд развития промышленности», общая сумма финансирования – 100 млрд тенге из средств АО «Жасыл Даму».

    На сегодняшний день прием заявок от граждан принимают 3 казахстанских банка: «Евразийский Банк», «Банк Центр Кредит» и «Халык банк», который подключился к участию в программе льготного автокредитования сегодня, 19 мая 2022 года. Также сообщалось, что Forte Bank 20 мая может начать принимать заявки на льготное автокредитование под 4%.

    По сообщению Ассоциации казахстанского автомобильного бизнеса (АКАБ), автосалоны в первые дни льготного кредитования посетили 14 тыс. клиентов.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Экономика Транспорт
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