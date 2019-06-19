Кызылординские студенты исследуют городище Жанкент

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские студенты получили возможность принять участие в археологическойэкспедиции. Они участвуют в очередных полевых исследовательских мероприятиях в городище Жанкент, передает корреспондент МИА Казинформ.

Мероприятие организовано в рамках программы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания. В частности, организацией экспедиции занимается Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата. В рамках специального проекта программы Сакральная география Казахстана научно-исследовательский центр Археология и этнография при университете приступил к очередным полевым исследовательским работам в городище Жанкент. Привлечены студенты, обучающиеся в вузе по специальности Археология и этнология. В результате студенты получают возможность пройти в ходе экспедиции производственную практику. Ими руководит руководитель научно-исследовательского центра археологии и этнографии, доктор PHD Азилхан Тажекеев. Молодые специалисты изучат методы ведения археологической разведки, улучшат практические знания. В первые дни молодежь ознакомилась с историей города Жанкент и археологическими исследовательскими работами, которые проходили в нем. Ребята обучились методике ведения археологических работ, как подготовка места объекта раскопки, определение его площади, ведение фотодокументации хода раскопок, подготовка чертежей объекта раскопки, собрание, очищение и обработка экспонатов, - сказал Азилжан Тажекеев. Напомним, в 2005-2019 годах в Жанкенте были построены 9 археологических объектов. Наряду с археологическими работами здесь проходили реставрационные и музеефикационные работы.