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    Кызылординку оштрафовали за клевету о коррупционном преступлении

    1 Октября 2022, 21:50

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Суд признал гражданку, заявившую в прямом эфире в Facеbook о коррупционном преступлении, виновном в клевете и приговорил к штрафу в размере более 428 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кызылординского областного суда.

    «Гражданка Д. в прямом эфире социальной сети Facеbook сообщила, что в 2019 году гражданин Т. получил взятку, то есть совершил коррупционное преступление. Тем самым она распространила заведомо ложные сведения. После этого на основании заявления гражданина Т. по ч. 3 ст. 73-3 Кодекса РК Об административных правонарушениях («Клевета, сопряженная с обвинением лица в совершении коррупционного преступления с использованием сетей телекоммуникаций, т. е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или дискредитирующих его») в отношении Д. было возбуждено дело об административном правонарушении и оно рассмотрено в районном суде», - сообщила пресс-служба пресс-служба Казалинского районного суда

    Суд признал гражданку Д. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 73-3 КоАП РК. Но, учитывая в качестве смягчающих обстоятельств, что Д. ранее не привлекалась к административной ответственности, штраф в размере 200 месячных расчетных показателей, согласно ч. 2 ст. 829-11 КоАП, был уменьшен на тридцать процентов, и составил 428 820 тенге.

    Постановление не вступило в законную силу. Сторона, не согласная с постановлением суда, вправе в течение десяти суток со дня вручения постановления подать апелляционную жалобу в Кызылординский областной суд.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды Судебный процесс Кызылорда
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