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    Кызылординка погибла при ремонте в поликлинике

    2 Ноября 2022, 20:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения ремонтно-строительных работ поликлиники, подведомственной департаменту полиции Кызылординской области, на голову гражданки упала часть железной лестницы, в результате чего от полученной травмы она скончалась на месте происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Сообщение об этом поступило на канал «102» 2 ноября около 14.40 часов.

    В настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование по части 2 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Кызылординская область МВД РК Кызылорда
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