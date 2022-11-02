Кызылординка погибла при ремонте в поликлинике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения ремонтно-строительных работ поликлиники, подведомственной департаменту полиции Кызылординской области, на голову гражданки упала часть железной лестницы, в результате чего от полученной травмы она скончалась на месте происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сообщение об этом поступило на канал «102» 2 ноября около 14.40 часов.

В настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование по части 2 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.





Фото: t.me/POLICE_of_KZ