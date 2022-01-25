Кыргызстан продлит запрет на вывоз ряда продуктов

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства Кыргызстана выносит на общественное обсуждение проект постановления кабмина «О мерах по обеспечению продовольственной безопасности Кыргызской Республики». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Согласно документу, задачей данного проекта постановления является введение запрета на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза и введение количественное ограничение на вывоз (экспорт) за пределы территории КР для обеспечение продовольственной безопасности республики.

Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию во всем мире, принимая во внимание необходимость для принятия исчерпывающих мер избытка и порчи значительной части убранного урожая кукурузы из-за отсутствия складских помещений, сокращение посевных площадей под кукурузу в последующие годы, которое повлечет за собой соответственно повышение цен на зерно и уменьшение поголовья скота и птиц, увеличение безработицы и ухудшение экономического уровня жизни фермеров и регионов республики, вносится на рассмотрение проект постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах обеспечении продовольственной безопасности Кыргызской Республики».

Кроме того, учитывая чрезвычайное положение в Республике Казахстан «в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан» вводится ряд мер и временных ограничений. В том числе - усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

В соответствии с постановлением кабинета министров «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров из Кыргызской Республики» от 23 июня 2021 года № 41, был установлен временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Временный запрет установлен со сроком на шесть месяцев с 23 июня 2021 года на следующие сельскохозяйственные товары:

- продукция растениеводства – пшеница и маслин, ячмень, кукуруза, рис, корма, овес;

- продукция пищевой и перерабатывающей промышленности - мука пшеничная, масло растительное, сахар песок;

- продукция животноводства - яйцо куриное.

Также произошло сокращение импорта сельскохозяйственных животных в Кыргызскую Республику.

Кроме того, по итогам весенне-осенних полевых работ 2021 года в республике произошло уменьшение площадей посевов отдельных сельскохозяйственных культур, в связи с чем производство отдельных видов продукции сокращено, в результате чего на внутреннем продовольственном рынке республики цены на указанные сельскохозяйственные товары увеличены на 60-70 %.

С введением запрета на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров ситуация на внутреннем продовольственном рынке в определенной степени стабилизировалась, однако с окончанием срока запрета на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров, массовый экспорт указанных товаров возобновляется с новой силой, в результате чего на внутреннем продовольственном рынке прогнозируется уменьшение сельскохозяйственных продуктов, вследствие этого цены на продукты питания будут увеличены.

В целях недопущения отрицательных последствий на внутреннем продовольственном рынке было инициировано продление срока запрета на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров сроком на шесть месяцев, то есть с 1 февраля по 1 августа 2022 года.