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    Кыргызстан начал сбор средств для пострадавших от землетрясения в Турции

    7 Февраля 2023, 22:33

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане открыт единый депозитный счет по сбору денежных средств для помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу информационной политики администрации Президента КР.

    Для всех граждан, добровольно желающих оказать помощь Турецкой Республике в виде перевода денежных средств, открыт депозитный счет в ОАО «Айыл Банк» (реквизиты счета: ИНН 01803199710084, БИК 135001, ОКПО 30597768, №1350102119900169 «Транзитный счет для Министерства финансов КР (помощь Турецкой Республике)» (сом, доллар США, евро), код платежа 14411100 – «Текущая помощь», назначение - помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц).

    В Министерстве чрезвычайных ситуаций КР открыта горячая линия по номеру (112), в ситуационном центре администрации Президента КР - (0312) 662292.

    Руководство и сотрудники АП КР перечислили однодневную заработную плату в качестве материальной помощи в связи с землетрясениями на юго-востоке Турции.

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан направил в Турцию группу из 63 спасателей МЧС КР для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате которых, по последним данным, погибли 3419 человек, 20 538 ранены. В ближайшее время КР отправит гуманитарную помощь в Турецкую Республику.

    Фото: REUTERS

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Турция Кыргызстан Мировые новости Землетрясение
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