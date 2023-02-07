Кыргызстан начал сбор средств для пострадавших от землетрясения в Турции

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане открыт единый депозитный счет по сбору денежных средств для помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу информационной политики администрации Президента КР.

Для всех граждан, добровольно желающих оказать помощь Турецкой Республике в виде перевода денежных средств, открыт депозитный счет в ОАО «Айыл Банк» (реквизиты счета: ИНН 01803199710084, БИК 135001, ОКПО 30597768, №1350102119900169 «Транзитный счет для Министерства финансов КР (помощь Турецкой Республике)» (сом, доллар США, евро), код платежа 14411100 – «Текущая помощь», назначение - помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц).

В Министерстве чрезвычайных ситуаций КР открыта горячая линия по номеру (112), в ситуационном центре администрации Президента КР - (0312) 662292.

Руководство и сотрудники АП КР перечислили однодневную заработную плату в качестве материальной помощи в связи с землетрясениями на юго-востоке Турции.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан направил в Турцию группу из 63 спасателей МЧС КР для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате которых, по последним данным, погибли 3419 человек, 20 538 ранены. В ближайшее время КР отправит гуманитарную помощь в Турецкую Республику.

Фото: REUTERS



