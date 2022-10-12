Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Кыргызстан избран членом Совета по правам человека ООН на 2023-2025 годы

    12 Октября 2022, 13:14

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Накануне в штаб-квартире ООН Кыргызская Республика путем голосования избрана в Совет по правам человека ООН на 2023-2025 годы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства страны, Кыргызстан на выборах поддержали 126 государств-членов ООН. В борьбе за четыре места от Азиатско-Тихоокеанского региона участвовали шесть стран - Кыргызстан, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Мальдивы и Республика Корея.

    «Очередное избрание Кыргызской Республики в такой авторитетный международный орган является признанием мировым сообществом правочеловеческих достижений страны и ее будущего вклада в глобальную кампанию защиты и продвижения прав человека, основополагающих свобод и демократического развития», - говорится в сообщении МИД КР.

    Ранее Кыргызстан дважды был членом СПЧ ООН - в 2009-2012 годы и 2016-2018 годы. Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Членство в Совете предполагает ответственность за поддержание высоких стандартов в области прав человека.

    Фото: nazarnews.org

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    ООН Права человека Кыргызстан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Ужесточена ответственность за рекламу финансовых пирамид в Кыргызстане
    Землетрясение произошло на Иссык-Куле
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров