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    Кыргызстан будет председательствовать в СНГ в 2023 году

    14 Октября 2022, 14:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве независимых государств в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рассмотрен вопрос о председательстве в Содружестве независимых государств. Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, сопредседательствовать - Республика Казахстан и Российская Федерация», - сообщил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, информируя об итогах заседания Совета глав государств СНГ в узком формате.

    По его словам, на заседании в узком формате главы делегаций утвердили повестку дня и регламент заседаний. В ходе заседания руководители государств также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Содружества независимых государств.

    Ранее сообщалось, что в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Вчера в столице Казахстана под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Фото:mfa.gov.kg

    Автор:

    Анеля Касымова

    СНГ Кыргызстан Политика
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