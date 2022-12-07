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    Кыргызстан будет использовать навигационные пломбы для отслеживания грузоперевозок

    7 Декабря 2022, 22:50

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Парламент Кыргызстана ратифицировал соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Жогорку Кенеша КР.

    Соглашение направлено на минимизацию контрольных мероприятий на внутренних границах ЕАЭС и повышение транзитной привлекательности государств-членов, а также обеспечение прослеживаемости грузов и их законного оборота на территории Союза.

    Навигационные пломбы будут устанавливаться на автомобильный и железнодорожный транспорт, который перевозит по территории стран-участниц ЕАЭС санкционные товары, алкогольную и табачную продукцию. Каждая пломба будет одноразовой со своей нумерацией.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Кыргызстан ЕАЭС Логистика Мировые новости
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