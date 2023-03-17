Квоты на вывоз лука могут ввести в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК намерено ввести квоты на вывоз репчатого лука в размере 20 тысяч тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввести в срок по 28 апреля 2023 года количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза лука репчатого в размере 20 000 (двадцать тысяч) тонн», - отмечено в проекте приказа ведомства, размещенном на портале Открытые НПА.

Поясняется, что распределение объемов квот на вывоз товара с территории Республики Казахстан осуществляется в единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса «e-Agriculture» (ИС ЕАСУ) автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов в соответствии с правилами по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов.

«После введения в действие настоящих правил в ИС ЕАСУ формируется количественный лимит объема квоты по товару и лимит на одного заявителя, который составляет 500 тонн», - уточняется в документе.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 29 марта.



