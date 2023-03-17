Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Квоты на вывоз лука могут ввести в РК

    17 Марта 2023, 16:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК намерено ввести квоты на вывоз репчатого лука в размере 20 тысяч тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ввести в срок по 28 апреля 2023 года количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза лука репчатого в размере 20 000 (двадцать тысяч) тонн», - отмечено в проекте приказа ведомства, размещенном на портале Открытые НПА.

    Поясняется, что распределение объемов квот на вывоз товара с территории Республики Казахстан осуществляется в единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса «e-Agriculture» (ИС ЕАСУ) автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов в соответствии с правилами по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов.

    «После введения в действие настоящих правил в ИС ЕАСУ формируется количественный лимит объема квоты по товару и лимит на одного заявителя, который составляет 500 тонн», - уточняется в документе.

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 29 марта.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как решить проблему потерь воды в сельском хозяйстве Казахстана
    В ЕАЭС будут отслеживать перемещение поставок плодоовощной продукции: перечень содержит 35 видов
    Алихан Смаилов обозначил основные задачи, стоящие перед Правительством
    Вклад Китая в рост мировой экономики превысит 1/3
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау
    Новости партнеров