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    Квоты на использование воды планируют внедрить в Казахстане

    29 Марта 2023, 12:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал решить вопрос обеспечения населения водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще один важный вопрос – обеспечение население водой. Этот вопрос несет стратегическую важность. (…) Правительство подготовило новый проект Водного кодекса, где акцент сделан на управлении водными ресурсами и их защите. Эксперты и ученые должны руководствоваться передовым международным опытом. 65% воды расходуется на сельское хозяйство», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Принципиальное значение, по мнению Главы государства, имеет цифровизация объектов водоснабжения и всей водной отрасли.

    «Предстоит масштабная реконструкция оросительных каналов, переход на автономное управление гидротехническими сооружениями, автоматизация учета воды, внедрение квот на использование водных ресурсов. Все эти вопросы требуют качественного нормативно-правового и законодательного обеспечения», - добавил Президент.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

    Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Мажилис Сенат Вода
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